Indtil 1. maj er SAS-ruten fra København til Tokyo aflyst, fordi Rusland har lukket luftrummet for fly fra EU.

Flyveforbud får SAS til at suspendere Tokyo-rute

SAS har valgt at sætte ruten fra København til Tokyo på pause frem til 1. maj på grund af det russiske flyveforbud.

Det skriver luftfartsmediet Check-In.

Ruten, der er 8730 kilometer lang, flyves normalt på 10 timer og 25 minutter, men SAS har besluttet, at det ikke kan betale sig at lægge ruten om.

Desuden er SAS nødt til at ændre rute for turen fra København til Shanghai.

Normalt kan ruten flyves på ni timer og 33 minutter, fordi SAS hidtil har fløjet over Rusland. På grund af flyveforbuddet er det ikke længere muligt.

- Vi har besluttet at omlægge ruten til Shanghai og flyver syd om Rusland, hvilket vil indebære en længere flyvetid, siger Alexandra Lindgren, der er pressechef i SAS, til Check-In.

Den omlagte rute, der vil gå via Kasakhstan, ventes at tage lidt mere end 11 timer, skriver Check-In.

Ifølge mediet har den kasakhiske lufttrafiktjeneste mandag oplyst, at antallet af flyvninger gennem den vestlige del af landets luftrum var tredoblet de seneste dage til 450 operationer.

Mandag oplyser de russiske luftfartsmyndigheder, at russisk luftrum ville blive lukket for fly fra 36 lande - herunder blandt andet Danmark, Tyskland og Storbritannien.

Det skete som et modsvar på, at EU har lukket sit luftrum for russiske fly som en sanktion efter Ruslands invasion af Ukraine.

Det danske luftrum lukkede for russiske fly natten til mandag. Også luftrummet over Grønland og Færøerne er lukket for russiske fly.

Natten til onsdag sagde USA's præsident Joe Biden i sin State of the Union-tale, at russiske fly også udelukkes fra amerikansk luftrum.

Forbuddet træder ifølge det amerikanske transportministerium i kraft i løbet af onsdag.

