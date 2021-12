Flyveforbud mod ti sydafrikanske lande forlænges til januar

Flyveforbuddet mod ti sydafrikanske lande forlænges til 14. januar.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Landene, hvorfra det vil være forbudt at lande med passagerer uden en negativ coronatest, har været klassificeret som røde siden 27. november.

De ti lande er Angola, Botswana, Eswatini (tidligere Swaziland), Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe.

Der er på nuværende tidspunkt ingen direkte flyvninger fra de ti lande til Danmark.

Restriktionerne betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de ti lande.

Desuden skal indrejsende til Danmark fra de nævnte lande have foretaget en test senest inden for 24 timer efter indrejse. Man skal desuden isolere sig i ti dage efter ankomst til Danmark.

De skærpede restriktioner blev indført i kølvandet på fund af den nye coronavariant omikron.

Det har transportminister Benny Engelbrecht (S) tidligere forklaret i en pressemeddelelse.

- Den globale pandemi er langt fra overstået. Derfor tøver vi heller ikke med at bruge de værktøjer, vi har.

- Nu ser vi igen en ny og tilsyneladende mere smitsom variant, og derfor genindfører vi flyveforbuddet, lød det i november.

Kravet gælder passagerer fra og med 15 år.

Udenrigsministeriet inddeler sikkerhedsniveauet i fire farver: grøn, gul, orange og rød.

Rejsevejledningerne farves ikke længere på baggrund af smittebilledet med coronavirus.

Men opstår en bekymrende virusvariant i et område, en region eller et land, aktiveres en nødbremse. Den betyder, at området farves rødt. Dermed frarådes alle rejser til området.

/ritzau/