FN-eksperter: Danmark og andre bør hjemtage borgere i Syrien

Menneskerettighedseksperter mener, at kvinder og børn bør hjemtages fra Syrien, hvilket regeringen har afvist.

Menneskerettighedseksperter fra FN beder mandag i et brev 57 lande, blandt andet Danmark, om at hjemtage kvinder og børn, som de pågældende lande har i de to fangelejre al-Hol og al-Roj i det nordøstlige Syrien.

- Tusinder af mennesker, der bliver holdt i lejrene, bliver udsat for vold, udnyttelse, misbrug og afsavn under forhold og behandling, som meget vel kan være tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i henhold til international lov, uden at kunne gøre noget.

- Et ukendt antal er allerede døde på grund af den måde, de bliver tilbageholdt, skriver FN-eksperterne i brevet.

DR kunne søndag fortælle, at tre danske lægefaglige eksperter mener, at en fireårig dansk pige, der opholder sig i al-Roj-lejren, hurtigt bør bringes til behandling uden for lejren.

Eksperterne påpegede desuden, at det ville være traumatiserende for pigen, hvis hun skulle adskilles fra sin mor.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, afviste søndag, at det kan komme på tale at hente pigen samt hendes mor og bror hjem.

Pigens mor, der er dansk konvertit, rejste i 2014 til krigszonen i Syrien og sluttede sig til Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

- Det er på alle måder tragisk, men vi kan ikke hente terrorister til Danmark, sagde Rasmus Stoklund søndag til DR.

Samme toner lød midt i januar fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Her forklarede hun, at Danmark ikke vil hjemtage de omkring 30 danske børn og unge, der i øjeblikket befinder sig i lejrene i det nordøstlige Syrien. Begrundelsen var, at fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for Islamisk Stat.

- Vi vil gerne hjælpe nogle af de børn. Men vi vil ikke hjælpe deres forældre. Hvis det at hjælpe børnene også betyder, at man hjælper forældrene til Danmark, så kan vi ikke træffe det valg.

- Vi kommer ikke til at anbefale, at man over en bred kam tager de børn til Danmark, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

