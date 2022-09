FN kårer Danmark som verdensmester i digital infrastruktur

I en rapport fra FN topper Danmark listen over lande med bedst digital infrastruktur. Finland er nummer to.

Danmark har verdens bedste digitale infrastruktur.

Det er meldingen fra FN i en ny rapport.

Rapporten er udarbejdet af FN's afdeling for offentlige institutioner og digital regering, DPIDG, og ser på en række digitale ydelser, som lande tilbyder borgere.

En af de ydelser er ifølge det tyske nyhedsbureau dpa blandt andet for onlineundervisning, muligheder for at ordne sine skatteforhold på nettet og muligheder for at søge om økonomisk understøttelse digitalt.

Og her indtager Danmark altså en flot førsteplads på listen.

Der er dog tæt løb i toppen af tabellen, og også Finland og Sydkorea rangerer pænt med henholdsvis en anden- og en tredjeplads.

Selv om flere lande måske sender lange blikke mod den danske onlineinfrastruktur, er det dog ikke en udvikling, som har været helt kærkommen i alle dele af samfundet.

Udskiftningen af NemID med MitID mødte blandt andet kritik fra Ældre Sagen, som mente, at man lod ældre i stikken, fordi man skal have en mobiltelefon for at godkende log-in med MitID.

- For dem, der ikke har det (en mobiltelefon, red.), der vil jeg sige, at de bliver digitalt udelukket. Det mener jeg ikke, at man kan tillade sig overfor en hel befolkningsgruppe, som klart har behov for nethandel, sagde Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, i sidste uge.

Kommentaren kom, en uge efter at Faglige Seniorer, en fagorganisation for ældre, lavede en undersøgelse, som viste, at mere end en million af NemID-brugere endnu ikke havde oprettet sig på MitID.

Rapporten fra FN udkom onsdag. Bag Danmark, Finland og Sydkorea kom blandt andet vores skandinaviske naboer Sverige på en femteplads og Norge på en 17.-plads.

/ritzau/