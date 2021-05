FN-organisation advarer mod danske modtagecentre i andre lande

UNHCR's repræsentant i Norden opfordrer Folketinget til at afvise lovforslag om modtagecentre i tredjelande.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, appellerer til Folketingets partier om at forkaste et lovforslag, der vil muliggøre at åbne danske modtagecentre for asylansøgere i andre lande uden for EU såsom Rwanda eller Etiopien.

Regeringens plan er at finde et land uden for EU, der vil lægge jord til et dansk center, hvor asylansøgere kan befinde sig, mens deres sag behandles i Danmark.

Men den idé og lovforslaget, der skal muliggøre det, er ifølge Henrik Nordentoft, der er UNHCR's repræsentant i Norden og Baltikum, "i strid med de principper, som det internationale flygtningesamarbejde bygger på."

- Ved at iværksætte en så drastisk og restriktiv ændring af den danske flygtningelovgivning, risikerer Danmark at udløse en domino-effekt, hvor også andre lande i Europa og nærområderne vil sondere mulighederne for at begrænse beskyttelsen af flygtninge på eget territorie.

- Det kan føre til et skræmmende ”race to the bottom”(kapløb mod bunden, red.), hvor flygtninges liv og velfærd vil blive bragt i fare, og deres beskyttelse markant forringet, siger han i en skriftlig udtalelse.

UNHCR har tidligere advaret mod lovforslaget. Da regeringen sendte lovforslaget i høring, opfordrede UNHCR regeringen til at droppe det.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har på et samråd i Folketinget tidligere oplyst, at regeringen taler med fem til ti lande om, hvorvidt de vil huse et sådan center.

Desuden har han været sammen med sin ministerkollega for udviklingsbistand, Flemming Møller Mortensen, på besøg i Rwanda.

Her skrev de under på en aftale, hvor regeringens ambition står skrevet ned, men uden at det står om et sådan center skal ligge i Rwanda.

I Tesfayes ministerium er det ikke vurderingen, at et center i sig selv vil overtræde nogle af Danmarks internationale forpligtelser.

Men Danmark må ikke overføre asylansøgere til lande, hvor der er risiko for tortur eller umenneskelig behandling.

/ritzau/