FN-rapport: Verdens udvikling går den forkerte vej

Verdens lande er langt fra de 17 verdensmål og en bæredygtig udvikling, lyder konklusionen i en FN-rapport.

Verdens lande bevæger sig i den modsatte retning af FN's verdensmål. Samtidig er den nuværende udvikling generelt ikke bæredygtig.

Sådan lyder konklusionen fra forskerne bag en ny FN-rapport, der har set på, hvordan det går med de 17 verdensmål, som blev vedtaget i 2015.

Forskerne bag rapporten mener, at der må sættes ind mod ulighed og overudnyttelse af jordens ressourcer, hvis målene skal nås.

Gruppen af forskere tæller den danske professor Katherine Richardson.

- Det er stadig muligt at opnå menneskelig trivsel og udryddelse af fattigdom, men kun hvis der sker en fundamental og hastig forandring af forholdet mellem mennesker og natur samt en betydelig reduktion i sociale og kønslige uligheder, lyder det i et resumé.

Rapporten har 20 forslag til at ændre udviklingen. De skal sætte fart på at få verdensmålene ført ud i livet og sikre, at der bliver opnået resultater.

Forskerne bag rapporten understreger, at forandringer kræver stærk politisk vilje.

Samtidig påpeger de, at der ikke er én løsning, som passer alle. Indgrebene i udviklede lande vil se anderledes ud end i udviklingslande.

FN's verdensmål trådte i kraft 1. januar 2016. De skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål. Desuden er der 169 delmål. Målene forpligter alle FN's 193 medlemslande til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden.

Desuden skal de mindske ulighed og skabe mere bæredygtig økonomisk vækst.

I regeringen kalder udviklingsminister Rasmus Prehn (S) rapporten for bekymrende læsning. Han kalder det nødvendigt, at alle lande gør deres ypperste for at sikre en ordentlig verden i fremtiden.

- Hvis vi skal nå vores mål om en mere bæredygtig verden i 2030, så kommer grøn omstilling til at være en kerneopgave. Det er der heldigvis større og større opmærksomhed omkring, siger han i en skriftlig kommentar.

Han mener, at Danmark skal være bannerfører for, at målene giver resultater.

- Min opgave er at sikre, at Danmark går forrest i at hjælpe de fattigste og mest sårbare mennesker imod klimaforandringerne. Vi skal spille på alle instrumenter.

- Det er den danske model, at både civilsamfund, den private sektor og regeringer løfter i flok, siger Rasmus Prehn.

Efter vedtagelsen af målene besluttede FN at nedsætte et uafhængigt panel af forskere, som skulle udarbejde en rapport.

/ritzau/