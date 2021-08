FN-rapport: Vi lever allerede i en verden med et forandret klima

Konsekvenserne af den globale opvarmning vil under alle omstændigheder blive værre år for år frem til midten af århundredet. Men vi kan begrænse klimakatastrofen, hvis vi handler nu, lyder konklusionen i den seneste rapport fra FN’s Klimapanel

Rent faktisk behøver vi ikke en ny klimarapport til at fortælle os, at den globale opvarmning er i gang med at forårsage alvorlige konsekvenser for menneskers hverdag over hele kloden.