FN siger nej til hjemsendelse af omskæringstruet somalier

FN's Børnerettighedskomité afgør, at hjemsendelse af somalisk mor og barn er i strid med FN-konventioner.

I en sag, der er den første af sin art, har FN's Børnerettighedskomité afgjort, at det er i strid med konventionerne at hjemsende en somalisk mor og hendes barn. Det skyldes, at der er risiko for, at barnet bliver omskåret i hjemlandet.

Ifølge advokaten, der har ført sagen, kan afgørelsen åbne for, at mange udvisningstruede somaliere kan få hjælp i forbindelse med deres sager om inddragelse af opholdstilladelse.

- Afgørelsen udlægger teksten for, hvordan man skal forså Børnerettighedskonventionen, og derfor er den ganske signifikant.

- Konkret betyder det, at vi forhåbentligt nu kan få genoptaget sagen. Den afledte effekt er, at vi nu ved, at myndighederne skal respektere barnets interesse og tarv, siger advokat Niels-Erik Hansen.

Sagen omhandler kvinden A.I.M. født i 1990, der flygtede til Danmark fra Somalia. Her fik hun i januar 2016 datteren K.Y.M.

Kvinden står til hjemsendelse, men hun har argumenteret for, at det bringer hendes datter i fare for at blive omskåret, da hun kommer fra Puntland-regionen i Somalia.

Derfor skulle det afgøres, om risiko for barnet kan stoppe hjemsendelse af moren.

De danske myndigheder har argumenteret med, at det faktum, at kvinden er nået til Danmark, viser, at hun er stærk nok til at modstå presset for omskæring.

Derudover har Danmark argumenteret for, at der nu er lovgivning mod omskæringer i Somalia, og at andelen af piger, der bliver omskåret, er faldet.

Modsat har kvinden argumenteret med, at loven ikke bliver håndhævet, og at omskæringer fortsat er meget udbredte.

FN's Børnerettighedskomité har fundet, at moren ikke vil kunne beskytte barnet tilstrækkeligt, og at der er risiko for, at barnet bliver omskåret.

- Komitéen noterer sig, at selv om omskæring er forbudt ved lov i Somalia, er praksissen stadig udbredt, da loven ikke bliver håndhævet, skriver komitéen og fortsætter i sin afgørelse:

- Komitéen konkluderer, at staten ikke har haft barnets tarv for øje, da risikoen for omskæring af datteren blev overvejet.

- Staten er forpligtiget til ikke at sende ansøgeren og hendes datter tilbage til Puntland-regionen i Somalia. Staten er også forpligtiget til at undgå lignende overtrædelser i fremtiden.

Sidstnævnte håber advokat Niels-Erik Hansen, kan bruges i andre sager.

- Vi glæder os til at få sagen genoptaget, men vi glæder os ligeså meget til at bruge denne her afgørelse i de hundredvis af andre sager, hvor somaliere, der bor her og har fået børn, står til hjemsendelse, siger han.

