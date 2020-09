FOA-formand: Video kan mistænkeliggøre 70.000 sosu'er

Ifølge forbundsformand Mona Striib kan video fra plejehjem i Helsingør gøre skade på hele branchen.

- Jeg er rystet, ked af det, vred og forarget, og jeg er fuldstændig enig med arbejdsgiver her. Det var rigtigt med en bortvisning og politianmeldelse.

Sådan lyder reaktionen fra Mona Striib, forbundsformand for FOA, efter at TV2 søndag afslørede en video, hvor en sosu-medhjælper håner og ydmyger en dement kvinde på et plejehjem i Helsingør.

I sidste uge kom det frem, at den 34-årige sosu-medhjælper er blevet bortvist og politianmeldt efter at have delt videoen med en bekendt.

Mona Striib kalder sagen fra Helsingør "et isoleret tilfælde". Ikke desto mindre frygter hun, at sagen vil reflektere på samtlige ansatte i ældreplejen.

- Man bliver rigtigt ærgerlig, når sådan en sag på den forkerte måde sætter spot på samtlige 70.000 ansatte.

- Det skaber en mistænkeliggørelse af, om man har den rette uddannelse og kompetencer, og om alle potentielt kan finde på at gøre sådan noget, siger Mona Striib.

Sagen fra Helsingør kommer, efter at TV2 tidligere på året kunne dokumentere omsorgssvigt på to plejehjem i henholdsvis Randers og Aarhus.

Ifølge Mona Striib skal sagen fra Helsingør dog ikke ses som udtryk for en tendens.

Hun mener dog, at alle i sektoren skal være med til at sikre, at brodne kar bliver sorteret fra, inden de ansættes i ældreplejen.

I den aktuelle sag kan ingen dog klandres for ansættelsen, understreger hun.

- Der var en god uddannelse, der var ingen forudgående tilfælde, så beklageligvis kunne man ikke have opdaget det inden. Til gengæld er jeg glad for, at der blev grebet ind omgående.

FOA vil fremover være med til at sikre, at personer, der er uegnet til jobbet som sosu-medhjælper, ikke bliver genansat, hvis de er blevet afskediget fra et tidligere job.

- Vi kommer til at arbejde med, hvordan vi sikrer, at man ikke kan genansættes, når man udviser den adfærd, siger hun.

- Diskussionen om en særlig autorisation har været fremme. Det vil dog kræve et højere uddannelsesniveau.

Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), har lagt op til, at der etableres en database, hvor brodne kar bliver registreret.

Det er Mona Striib dog modstander af.

- Vi tager stærkt afstand fra dem, som siger, at der skal være et synderegister. Men man skal som arbejdsgiver selvfølgelig sikre sig, at man har indhentet straffeattest og referencer, siger hun.

/ritzau/