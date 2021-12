Det kan blive nødvendigt at udskyde rengøring, sådan at sundhedsopgaver kan blive prioriteret, mener FOA.

FOA: Klogt at kigge på at udskyde praktisk hjælp til ældre

Flere nullermænd og mindre rengøring. Det kan en periode blive hverdagen for ældre, der normalt får hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvis det står til kommunerne.

FOA er enig med kommunerne i, at det på grund af coronapressetkan det blive nødvendigt at prioritere sundhedsopgaverne på bekostning af den praktiske hjælp.

Enten ved at udskyde de praktiske opgaver eller få andre til at gøre det. Også selv om man helst vil undgå det. Det siger Torben Klitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i fagforbundet FOA.

- Det er klart, hvis man står i den situation, at man ikke har personale nok, så bliver man nødt til at prioritere på et eller andet tidspunkt.

- Der må man gå ind og kigge på det, vi kalder praktisk hjælp. Det er rengøring og sådan nogle ting. Om man kan udskyde det eller få nogle andre til at gøre det, siger han.

Det, der skal prioriteres højest, er sundhedsopgaver. Det kan eksempelvis være sårbehandling og medicingivning. Og det er altså derfor, at opgaver som rengøring kan blive udskudt.

Torben Klitmøller Hollmann vil have, at det er frontledelsen og den øverste ledelse i kommunerne, der prioriterer opgaverne. Sådan at det ikke er de enkelte medarbejdere, der skal beslutte sig for, hvad der skal prioriteres frem for andet.

Formanden for Kommunernes Landsforening Jacob Bundsgaard (S) siger til Jyllands-Posten, at kommunerne er i dialog med regeringen om at oprette 200 til 300 senge til behandling af ældre med corona for at aflaste presset på hospitalerne.

Ifølge KL-formanden kræver det til gengæld, at man via en bekendtgørelse om nødberedskab kan skære ned på hjemmeplejen en periode for eksempel i form af praktisk hjælp til rengøring.

