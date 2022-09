FOA og KL: Regeringens udspil er ikke et quickfix til velfærd

KL mener ikke, at der findes hurtige løsninger til mere velfærd. FOA er dog begejstret for mindre bureaukrati.

Der findes ingen hurtige løsninger til at få mere borgernær velfærd.

Det siger formand for Kommunernes Landsforening (KL), Martin Damm (V), efter at regeringen i Avisen Danmark har præsenteret et nyt udspil, hvor kommunerne skal spare 2,5 milliarder på administration.

- Hvis man reducerer på funktioner, der bidrager til en mere effektiv organisation eller på myndighedsfunktionerne, vil det i sidste ende gå ud over borgerne, siger han.

Martin Damm mener dog stadig, at det er relevant at se på bureaukratiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er oplagt, at vi skal have fokus på, at vi udnytter de ressourcer, der er, bedst muligt, siger han.

Forbundsformanden for fagforbundet FOA, Mona Striib, er med egne ord "begejstret" for udspillet. Hun er dog enig med Martin Damm i, at der skal mere til for at løse ældreplejens problemer.

- Der er ikke et quickfix. Alene det at komme registreringssystemet til livs vil give mere til kerneopgaven, men der er rigtig mange andre tiltag, der skal til, siger hun.

FOA's medlemmer leverer service til blandt andet pasning af børn og ældre.

- Vi har et kæmpe pres på børneområdet og ældreområdet, fordi der kommer flere børn og ældre. Vi har ikke medarbejdere nok til at håndtere opgaverne, siger forbundsformanden.

Regeringen vil flytte 2,5 milliarder kroner fra administration og bureaukrati og bruge pengene på det, regeringen selv kalder "kernevelfærd."

Det skal ske i samarbejde med KL, fortæller indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) til Avisen Danmark.

- De kommunale medarbejdere skal i højere grad arbejde i den borgernære velfærd, og der hvor de gør en reel forskel. Hvor de løfter ældreplejen og er tæt på børnene i folkeskolen, siger ministeren til avisen.

Planen bliver præsenteret på et pressemøde mandag formiddag som en del af et større udspil kaldet "Danmark kan mere III".

Ifølge tal fra KL vil der frem mod 2030 komme 161.000 flere ældre over 80 år. Samtidig vil der komme over 32.000 børn under fem år.

/ritzau/