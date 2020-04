FOA: Øget brug af værnemidler skal beskytte ældre mod corona

Hvis coronasmitte i ældreplejen skal begrænses, kræver det ifølge FOA-formand øget brug af værnemidler.

Coronasmitte har fundet vej til mange plejehjem.

I 47 kommuner er der ifølge en rundspørge, som Ekstra Bladet har gennemført, konstateret smittetilfælde hos borgere eller ansatte i ældreplejen.

Det får nu fagforbundet FOA, der organiserer mange ansatte på området, til at efterlyse en udvidelse af retningslinjen for, hvornår ansatte skal bruge værnemidler som eksempelvis mundbind og visirer.

- Udfordringen er, at man kan være rask smittebærer i op til 14 dage uden at vide, at man er smittet.

- Derfor mener vi, at ansatte, der udfører personlig pleje, bør bruge værnemidler, når de er på tæt afstand af en borger.

- I dag sker det kun, hvis borgeren har symptomer på smitte, siger sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann.

Der er mange situationer, hvor en ansat uforvarende kan komme til at smitte en borger.

- Det kan være, når en ansat står bøjet ind over en borger og udfører det, man kalder et sengebad.

- Eller det kan være, når man giver en person tøj på, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Han understreger, at de ansatte er meget bevidste om risikoen for at smitte ældre.

- Mange bruger alle deres vågne timer på at spekulere på, hvordan de undgår at smitte borgere.

- Der er også eksempler på medlemmer, der ikke har sovet sammen med deres mand, siden smitten brød ud.

- Nogle har isoleret sig fra deres børn af frygt for at risikere at smitte de ældre, siger Torben Klitmøller Hollmann.

Fagforbundet har tidligere argumenteret for, at retningslinjen bør ændres - senest på et pressemøde arrangeret af myndighederne for to uger siden.

- Jeg mener, at bolden ligger hos Sundhedsstyrelsen i forhold til at få ændret retningslinjerne. Og så har regionerne også en opgave i at få skaffet de værnemidler, det vil kræve, siger sektorformanden.

Hos Ældre Sagen og Alzheimerforeningen er man ifølge Ekstra Bladet stærkt bekymret for smittetilfælde i ældreplejen.

/ritzau/