FOA om forslag til sosu-navneskift: Der skal langt mere til

Forskere foreslår, at sosu-fagene får nyt navn for at forbedre omdømmet. Det køber FOA dog ikke ind på.

Der skal langt større ting til end et nyt navn for at ændre sosu-fagenes omdømme.

Det siger Torben Hollmann, formand i social- og sundhedssektoren hos fagforeningen FOA, efter at en ny rapport har foreslået at kigge på et navneskift.

Rapporten er bestilt af Sundhedsstyrelsen og kigger på de imageudfordringer, som sundhedsfagene har.

Her foreslås det blandt andet, at der drøftes nye titler til faggrupperne. Det er dog ikke noget, FOA køber ind på, lyder det.

- Der skal langt større ting til. Det kræver, at hr. og fru Danmark og jeg selv taler ordentligt om uddannelsen, og hvad vi virkelig gør, når vi er på arbejde, siger han.

Netop et øget fokus på oplysning til den brede befolkning og formidling af positive historier foreslår forskerne også.

Det skal blandt andet tale social- og sundhedsfagene frem, fortælle de gode historier og anvende humor som virkemiddel.

Ifølge Torben Hollmann er det vigtigt, at fortællingen om sosu-fagene bliver bedre.

- Hvis ikke vi var der, fik de ikke hjælp og kunne ikke leve det liv, de lever i dag. Det skal vi være bedre til at fortælle.

- Vi kigger på borgeren fysisk, psykisk og socialt, og vi er dem, der sørger for, at deres liv fungerer, siger han.

Han peger på, at der hersker en misforståelse i befolkningen:

- Hr. og fru Danmark er ikke klar over, hvor lange vores uddannelser er, og hvor svære de er - både teoretisk og praktisk.

- Det er altså en uddannelse til social- og sundhedsassistent på tre år og otte måneder, så det er ikke en, man bare lige tager, siger han.

Hos Sundhedsstyrelsen, som altså har bestilt rapporten hos Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, sætter man nu en ny kampagne i gang.

Det skal tiltrække flere til faget, siger styrelsens direktør, Søren Brostrøm, i en pressemeddelelse.

- Vi har brug for flere, og presset for at få flere vil blive endnu mere akut de kommende år. Derfor skal vi gøre op med fordommene, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/