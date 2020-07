FOA om plejehjemsoptagelser: Arbejdspres kan føre til forråelse

Med skjult kamera afdækker dokumentar blandt andet, at en demenssyg mand har samme ble på i næsten ti timer.

Der er ingen medarbejdere på landets plejehjem, som går på arbejde med den tanke at gøre ældre ondt, fastslår Torben Hollmann, som er formand i social- og sundhedssektoren hos fagforbundet FOA.

Han repræsenterer mange af de medarbejdere, der arbejder på landets plejecentre, og reaktionen kommer, efter at skjulte optagelser fra TV2 har vist, hvordan ældre borgere bliver udsat for omsorgssvigt på to plejehjem.

- Et FOA-medlem har altid pligt til at bruge sin faglighed og behandle borgerne værdigt og fagligt rigtigt. Men de skal have rum til faglighed og den tid til at være hos borgerne, som de også har behov for, siger han.

Optagelserne, som er blevet lavet med skjult kamera, viser, at en kvinde på 90 år på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus bliver hejst op i en sengelift, fordi personalet ønsker, at hun skal lave afføring på en ble på sengen.

På andre optagelser fra plejehjemmet Nyvang i Randers ser man en 91-årig mand, som har lavet afføring i sin ble og bukser. Han bliver ikke skiftet før efter næsten ti timer. Det er selv om han flere gange beder om hjælp.

Spørgsmål: Kan travlhed virkelig undskylde, at en mand går rundt med afføring i bukserne i ti timer?

- Man skal passe på med at gøre det så enkelt, at det bare er travlhed. Nu er jeg ikke psykolog, men hvis man igennem længere tid har været presset på sit arbejde, på sin faglighed og andre parametre, så kan der altså opstå den her forråelse blandt personalet, siger Torben Hollmann.

- Og det er jo nok det, vi ser her. Der skal man som medarbejder, som leder og som politiker være opmærksom på de signaler, så man kan gribe ind i tide.

Torben Hollmann mener ikke, at det er plejehjemmenes medarbejdere, der alene skal stå på mål for de svigt, tv-dokumentaren afdækker.

- FOA's medlemmer har taget den ultimative konsekvens, og det er at blive fyret og blive fremvist på nationalt tv, siger han.

- Nu skal de ned i jobkøen, og der kunne man godt forvente, at politikerne stiller sig ned sammen med dem, for de har i hvert fald heller ikke gjort deres arbejde.

/ritzau/