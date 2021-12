FOA kalder det bekymrende, at kommune beder nærkontakter i tredje led om at møde på arbejde i plejesektor.

FOA: Viborg udsætter ældre for fare ved at droppe isolation

Fagforeningen FOA kalder det "stærkt bekymrende", at plejeansatte i Viborg bliver bedt om at møde på arbejde, selv om de er Omikron-kontakter i tredje led.

Det går nemlig imod en kraftig anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at isolere både nære kontakter og nære kontakters nære kontakter, når der er tale om smittetilfælde med den nye coronavariant.

- De risikerer at bære smitten ind til kolleger og til nogle af de ældre, og så afspejler det, hvor presset ældreområdet er, når man ikke har personale nok, siger Torben Hollmann, der er sektorformand i FOA for social- og sundhedssektoren.

Han havde gerne set, at Viborg Kommune i stedet havde bedt om hjælp fra omkringliggende kommuner til at håndtere situationen.

- Det nytter ikke, at man udsætter vores medlemmer eller dem, de i virkeligheden skal passe på, for ekstra fare.

- Hvis de bærer smitten ind til en kollega eller nogle af de ældre, skal de leve med det resten af deres liv. Men de udsætter også sig selv og andre for en risiko, som andre ikke skal, siger Torben Hollmann.

Sektorformanden siger, at FOA nu vil gå i dialog med arbejdsgiverne om situationen. Han tror, at der vil komme flere kommuner til, der ender med at måtte bede ansatte, der er kontakter i tredje led, til at møde på arbejde.

Kommunaldirektøren i Viborg Kommune fortalte mandag, at det drejede sig om cirka 30 ansatte i kommunens plejesektor, der var kontakter i tredje led. De ville blive bedt om at møde på arbejde med heldragt, mundbind og visir.

- Hvis vi skal opretholde den kritiske infrastruktur, så er vi nødt til at bryde retningslinjerne, sagde kommunaldirektør Lasse Jakobsen til TV Midtvest.

Tal fra Statens Serum Institut viste mandag eftermiddag, at der er bekræftet 261 tilfælde af Omikron-varianten i Danmark.

/ritzau/