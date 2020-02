Fock om personsag: Alternativet leger med sin eksistens

Den politiske leder fortæller i radioprogram, at den politiske kultur i Alternativet er plaget af rygter.

Alternativets nye politiske leder, Josephine Fock, mener, at partiet i øjeblikket leger med sin eksistens.

- Lige nu gør vi. Det mener jeg helt klart, at vi gør, og det har vi alle et ansvar for, og det har jeg også, siger hun i et interview i DR's politiske magasin Slotsholmen, som sendes på P1.

- Derfor vil jeg også overveje, om jeg vil stille op til flere interviews fremadrettet, hvis det ikke er politik, vi kan snakke om. Det her gavner ingenting.

Information bragte lørdag en artikel, hvor en lang række unavngivne kilder sagde, at Josephine Fock adskillige gange havde opført sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet.

Det skulle være sket, da hun sad i Folketinget for partiet fra 2015 til 2018. Josephine Fock beskriver perioden som en "heftig periode", men hun afviser, at hun har rusket nogen.

Sagen udstiller dog splittelsen i Alternativet. Ifølge Fock fyger det med rygter i partiet.

- Vi har været en organisation, som har været enormt rygtebaseret. Det har jeg selv været udsat for nu. Og den sidste uge har jeg hørt - jeg ved ikke hvor mange - rygter om en masse andre mennesker, siger hun.

- Man kan jo ikke bruge rygter, som ikke dokumenteret til noget. Det vil jeg gerne arbejde for at vi kommer væk fra. At vi bliver en professionel organisation.

Josephine Fock bliver spurgt, om den politiske kultur i Alternativet i øjeblikket er bæredygtig.

- Lige pt. er den da ikke bæredygtig. Hvis jeg sad som vælger nu, så ville jeg da tænke: "Hold da op, hvad har de gang i i Alternativet?", siger hun.

- Lige nu ville jeg have meget svært ved at have tillid til os som parti. Det vil jeg da gerne erkende.

Efter artiklen i Information har partiets hovedbestyrelse inviteret kilderne til at kontakte dem og fortælle om deres oplevelser.

Tirsdag sagde hovedbestyrelsen, at ingen var kommet til dem, men onsdag aften tweetede den forhenværende politiske leder, Uffe Elbæk, at han vil tage imod invitationen og fortælle hovedbestyrelsen om sine oplevelser.

- Jeg har et ansvar for, hvad der er sket i min tid som politisk leder i Alternativet, skrev han i tweetet.

- Derfor har jeg taget imod Hovedbestyrelsens åbne invitation til medlemmer for at fortælle dem om blandt andet de episoder, som Information har beskrevet og som jeg har bevidnet eller været orienteret om.

Til det siger Josephine Fock:

- Jeg ved ikke, hvad det er for nogle sager, så jeg synes, at det fint, at han henvender sig til hovedbestyrelsen, for nu skal vi have ryddet op. Det er gamle sager, hvis der er nogle sager, siger Josephine Fock i Slotsholmen.

