Fock vil søge indflydelse - ikke være statsministerkandidat

Josephine Fock blev lørdag valgt som ny leder af Alternativet i stedet for Uffe Elbæk.

- Vi skal være en del af alle de alliancer, vi overhovedet kan.

Sådan lyder det fra Alternativets nyvalgte leder, Josephine Fock.

Lørdag aften slog hun både Alternativets politiske ordfører Rasmus Nordqvist og den klimapolitiske forsker Theresa Scavenius i kampen om at blive ny leder for Alternativet efter Uffe Elbæk.

Fock fastslår, at hun i vid udstrækning er enig i partiets nuværende politik. Hun vil blandt andet videreføre Alternativets klimapolitik, der er samlet i en klimaplan med flyafgifter, afgifter på kød og skat på CO2-udledning.

Til gengæld lægger hun op til at ændre den parlamentariske linje ved at samarbejde mere med statsminister Mette Frederiksen (S).

Alternativet skal også med i flere politiske forlig, som eksempelvis folkeskoleforliget, for at få mere politisk indflydelse, mener Fock.

Spørgsmål: Er der konkrete steder, hvor du mener, politikken skal ændres?

- Nej, jeg er helt på linje med folketingsgruppen. Jeg bakker op om, at vi har siddet med til klimaforhandlingerne, og nu venter næste skridt.

Spørgsmål: Men er der slet ikke noget, du vil lave om?

- Jeg tror, det er vigtigt at komme tilbage til seriøsiteten og de tre bundlinjer. Den sociale, den grønne og økonomien. Det tror jeg, er sindssygt vigtigt, siger Josephine Fock.

Det kan tolkes som en indirekte kritik af, at Alternativet under Uffe Elbæks ledelse havde en række interne sager om blandt andet seksuelle krænkelser og en lidt for løssluppen "festkultur".

Fock understreger, at Alternativet fortsat vil være del af sin egen grønne blok frem for at indgå i rød blok.

Den beslutning har ellers fået kritik for at medvirke til, at Alternativet næsten blev halveret ved valget i juni 2019. Her pegede Uffe Elbæk på sig selv som statsministerkandidat frem for på Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Kommer du til at være statsministerkandidat ved næste valg?

- Nej, det kommer jeg ikke til.

Spørgsmål: Var det en fejl at stille med Uffe Elbæk som statsministerkandidat?

- Jeg bakkede op om, at vi gjorde det dengang, fordi vi troede, at vi ville blive tungen på vægtskålen. Da vi ikke fik de mandater, vi havde håbet på, skulle vi have ændret i vadestedet.

- Alternativet skulle have været med til at lave forståelsespapiret med regeringen. Selv om vi ikke har de afgørende mandater, så kunne vi have været med til at presse regeringen yderligere på den grønne omstilling, på den sociale bundlinje, på integrationsområdet og så videre.

Spørgsmål: Hvorfor ikke bare stemple reelt ind i rød blok? Hvorfor blive ved med grøn blok, hvis du vil være med ved bordet?

- Fordi vi ikke har de afgørende mandater. Derfor skal vi kunne stå frit. Vi indgik eksempelvis boligaftalen med Dansk Folkeparti. Vi skal kunne lave aftaler på tværs af salen, så vi kan få indflydelse.

Josephine Fock er ikke selv medlem af Folketinget. Dermed kommer hun til at skulle lede partiet fra en position uden for Christiansborg, mens både tidligere leder Uffe Elbæk og modkandidaten Rasmus Nordqvist sidder inde på borgen.

- Det er selvfølgelig en udfordring. Men der ved jeg heldigvis meget om det parlamentariske arbejde, fordi jeg selv har været derinde.

- Nu skal vi finde ud af, hvordan vi skal tilrettelægge dagligdagen. Jeg skal være rigtig meget på Christiansborg.

Spørgsmål: Rasmus Nordqvist er meget skuffet over ikke at blive politisk leder. Hvordan vil du håndtere en folketingsgruppe, hvor ikke alle er specielt begejstret for dig?

- Jamen, det var jo derfor, jeg sagde i min takketale, at Rasmus og jeg går langt tilbage. Vi kan rigtig godt lide hinanden, og vi har umådelig stor respekt for hinanden. Det er klart, at han lige skal have lov til at komme sig over skuffelsen.

Spørgsmål: Får han lov til at fortsætte som politisk ordfører?

- Ja, det håber jeg meget, at han gør, for han er sindssygt dygtig. Han er virkelig dygtig.

Spørgsmål: Skal der ske nogen ændringer i folketingsgruppen?

- Nu skal jeg lige have en snak med folketingsgruppen. Så finder vi ud af det.

/ritzau/