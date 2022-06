Fodboldfan: Forkasteligt, at Nadia Nadim er ambassadør for VM i Qatar

Det er dybt problematisk, at Qatar er værtsland for VM i herrefodbold senere på året. Og mindst lige slemt er det, at en dansk kvindefodbolds største profiler, Nadia Nadim, er ambassadør for turneringen. Det mener fodboldfan Casper Fischer Raavig, der selv har selv kæmpet imod herrelandsholdets deltagelse i turneringen, blandt andet med et borgerforslag om, at Danmark skal boykotte slutrunden.

Casper Fischer Raavig, Nadia Nadim er lige blevet udtaget til kvindernes EM. Hvorfor er det forkert?