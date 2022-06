Fodboldfans under åben himmel kan blive ramt af regn og torden

Dem, der har planer om at se det danske herrelandsholds kamp mod Østrig under åben himmel mandag aften, gør nok klogt i at tjekke den lokale vejrudsigt en ekstra gang.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) byder mandagens vejr nemlig på lidt af hvert.

- Der kommer lidt eller nogen sol, men også spredte byger over hele landet, der kan være med torden, siger Anna Christiansson, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og det bliver koldest ved den jyske vestkyst.

Der kan komme torden over hele landet, men de kraftigste byger rammer dem, der befinder sig på Sjælland, siger Anna Christiansson.

På Sjælland kan der komme mellem fem og ti millimeter regn, hvor der kommer mest.

I takt med at ugen skrider frem, bliver temperaturerne højere og bygerne færre, lyder det fra meteorologen

- Temperaturerne kommer til at stige i løbet af ugen, så vi får mellem 15 og 20 grader tirsdag og onsdag.

- Torsdag og fredag kan vi komme op på mellem 22 og 23 grader, siger Anna Christiansson og tilføjer, at der vil være nogen sol alle dage.

Torsdag er det dem, der befinder sig på Lolland-Falster og det sydlige Sjælland, der får det varmest.

Når man fredag så småt kan tage hul på weekenden, er det bedst at befinde sig på Fyn eller i den østlige del af Jylland.

Den tredje sommeruge i år byder altså både på sol, regn og torden.

Ifølge Anna Christiansson er det ikke en usædvanlig sommeruge for Danmark.

- Det er en ret typisk sommeruge. Der er ikke noget helt særligt. Vi kommer jo op på de 22 grader, og det er jo rart, hvis man er til sol og varme, siger hun.

/ritzau/