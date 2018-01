Fodboldlandsholdsspiller kom i Folketinget

Arne Toft fik i 1970'erne fem landskampe for fodboldlandsholdet. I 2001 kom han i Folketinget for Socialdemokratiet efter 16 år som borgmester.

Som aalborgenser ligger det lige for enten at spille topfodbold for AaB eller Nørresundby.

Arne Toft, som 20. januar fylder 70 år, gik i Gistrup Skole og Realskolen i Aalborg, hvor han sluttede i 1965.

Derfor kan det ikke undre, at han spillede 173 kampe for AaB. Arne Toft fik også fem A-landskampe for fodboldlandsholdet mellem 1970 og 1974.

I 1973 blev Arne Toft dansk mester med Hvidovre IF. Og i mere end en snes år fungerede han som fodboldinstruktør i DBU.

Arne Toft ville først være smed, men stoppede i 1967 som maskinlærling. I stedet skiftede han til Aaborg Seminarium, hvor han i 1972 blev lærer. Året efter læste han videre på Danmarks Højskole for Legemsøvelser.

Han arbejdede først som lærer i Rødovre, men flyttede tilbage til Arden i Nordjylland, hvor han fra 1974-86 underviste skoleeleverne i matematik, fysik og idræt.

I Arden begyndte han sin politiske karriere for Socialdemokratiet i byrådet. Her blev han borgmester fra 1986 til 2002. Ud over en række kommunale tillidshverv, var Arne Toft fra 1998 til 2002 formand for Det Skæve Danmark.

Før kommunalreformen fik Arne Toft ros fra Steen Brandt, som i 27 år så fem borgmestre i Arden byråd.

- Arne Toft er helt klart den borgmester, der har betydet mest for Ardens udvikling. I hans borgmestertid oplevede kommunen en voldsom udbygning af skolerne i Valsgaard og Arden, sagde Steen Brandt til Nordjyske.

- Samtidig gik Arne Toft en del op i Det Skæve Danmark, fordi han kunne se, at mange andre kommuner tillod sig ting, vi andre syntes ,var unaturligt, fordi udligningsreformen mellem kommunerne bare ikke duede.

I 2001 blev Arne Toft valgt til Folketinget for Socialdemokratiet.

