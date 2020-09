Fødevarebakterie smittede langt flere sidste år

Antallet af danskere smittet med campylobacter i 2019 er højere end tidligere. Kyllingekød bag flere udbrud.

Antallet af registrerede campylobacterinfektioner i Danmark er steget næsten en femtedel i 2019.

Sidste år blev 5389 danskere registreret smittet med campylobacter. Dog vurderes det reelle infektionstal at være op i mod 12 gange større, fordi mange ikke går til lægen, når de rammes.

Bakterien er skyld i flest sygdomme fra fødevarer i Danmark. Den findes hovedsageligt i kyllingekød, og det er tredje år i træk, at antallet af campylobactertilfælde stiger herhjemme.

Det fremgår af den årlige rapport for 2019 over forekomsten af zoonoser. Zoonoser er sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Fødevarestyrelsen oplyser, at det høje infektionsantal kommer på baggrund af et usædvanligt stort udbrud i kyllingekød i 2019.

Det er DTU Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut, der står bag rapporten.

Af den fremgår det, at der er registreret ni udbrud af bakterien i Danmark i 2019. Seks af dem kommer fra kyllingekød.

Der er registreret flere deciderede udbrud end andre år, fordi Fødevarestyrelsen i samarbejde med Statens Serum Institut bruger en ny test- og analysemetode.

Metoden sammenligner dna i inficeret kød med dna hos smittede mennesker.

- På den måde kan vi finde kilden til sygdomsforløbet, og derfor finder vi flere udbrud, som ellers ville have været set som enkeltstående sygdomstilfælde før, siger Gudrun Sandø specialkonsulent hos Fødevarestyrelsen.

Det kategoriseres som et udbrud, når flere mennesker er blevet smittet af den samme kilde.

Ifølge Gudrun Sandø giver det et godt udgangspunkt for at opklare et sygdomsudbrud.

Bakterien giver mave-tarminfektion med diarré og feber, opkast og ondt i maven. Det tager normalt mellem to og ti dage at blive rask igen.

For at undgå smitte skal man sørge for god hygiejne, når man håndterer især fersk kyllingekød.

Ifølge Gudrun Sandø er især grillen et sted, som har sammenhæng med smitte, fordi tilberedte og rå madvarer ofte ligger side om side.

Man antager, at en tredjedel af de syge i Danmark er blevet smittet på en rejse til udlandet.

/ritzau/