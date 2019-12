Fødevareminister tilbageholdt central regnefejl for Folketinget

Selv om Mogens Jensen kendte til fejl om landbrugets udslip af drivhusgasser, blev oplysningen tilbageholdt.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har siden 29. august kendt til en regnefejl, der betyder, at Danmark i årevis har undervurderet udledningen af drivhusgasser fra landbruget.

Alligevel blev det besluttet, at Folketinget ikke skulle orienteres.

Det viser en række interne e-mailkorrespondancer, notater og ministerorienteringer, som Altinget har fået aktindsigt i.

- Det er departementets beslutning ikke at orientere Folketinget, skriver en embedsmand i Landbrugsstyrelsen eksempelvis i en e-mail til styrelsens direktionssekretariat den 5. september ifølge Altinget.

Både De Radikale, Enhedslisten, Venstre og Konservative kritiserer Mogens Jensen for at tilbageholde oplysningen.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, mener, at det er med til at svække tilliden til ministeren og ministeriet.

- Ministeren har i den grad svigtet sit ansvar over for Folketinget i den her sag, siger hun til Altinget.

Regnefejlen er begået af Aarhus Universitet og blev opdaget tilbage i august af Landbrugsstyrelsen. Den omhandler de såkaldte lavbundsjorde, som belaster klimaet, når de bliver dyrket og drænet.

I et svar til Folketinget oplyste ministeren den 16. december, at regnefejlen betyder, at udledningen fra landbruget stiger med 1,6 millioner ton drivhusgasser.

Det fremgår af Altingets aktindsigt, at ministeriet har været bekendt med samme tal siden oktober.

- Der er tale om en betydelig regnefejl, som har ret store konsekvenser - for eksempel i forhold til at nå den aftale, vi lige har lavet om klimaloven, siger Mette Abildgaard.

Altinget har bedt fødevareministeren om en kommentar, men det er Miljø- og Fødevareministeriet, der har svaret.

I en e-mail forklarer ministeriet, at det var vurderingen, at "Aarhus Universitet skulle have lov til at komme til bunds i fejlen og offentliggøre og forklare den, inden Folketinget blev orienteret".

- Hvorvidt og hvornår Folketinget skal orienteres om for eksempel et justeret tal, er en vurdering, departementet skal foretage, skriver ministeriet.

