Fødevareminister: Vidste ikke at lovhjemmel manglede

På et pressemøde i sidste uge meldte regeringen, at alle mink skal aflives. Men der mangler lovhjemmel.

Fødevareminister Mogens Jensen siger til TV2 News, at han ikke var orienteret om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive mink, da regeringen meldte det ud på et pressemøde.

- Jeg er ikke på det pressemøde orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen, siger ministeren.

Det omtalte pressemøde fandt sted onsdag i sidste uge.

Her fortalte regeringen og sundhedsmyndighederne, at der blandt mink var konstateret mutationer af coronavirus, som kun reagerer svagt på antistoffer. Det kan betyde, at en kommende vaccine i værste fald vil være mindre effektiv.

Derfor lød det fra regeringen, at alle mink skal aflives.

Men det har senere vist sig, regeringen har ikke lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

