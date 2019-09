Fødevareministeren: Køer skal kunne være ude hele året

Landmænd får nu mulighed for at lade visse kvægracer være udendørs hele året rundt.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) vil have mere "sund fornuft", når det kommer til reglerne for, hvornår landmændene må have sit kvæg på græs.

Derfor har han ændret fortolkningen af de nuværende regler, fortæller ministeren.

- Ændringen betyder, at man som landmand ikke bliver sanktioneret, hvis ens kreaturer går ude om vinteren. Det betyder, at man forlænger perioden, hvor køerne kan gå udenfor.

- Og så slår vi også fast, at man ikke nødvendigvis skal bygge læskure til alle kvægtyper. Det er for mange kvægtypers vedkommende nok med skov eller buske, hvor de kan søge læ, siger Mogens Jensen.

Ministeren slår dog fast, at der vil blive ført tilsyn med, om dyrene har det godt.

- Det er for mig at se sund fornuft, at det nu ikke længere er kalendermånederne, men vejrforholdene, der afgør, om kreaturerne kan være ude. Men jeg understreger selvfølgelig, at forholdene skal være til det.

Muligheden for at være ude i længere tid af året, eller måske igennem hele vinteren, vil ifølge ministeren komme dyrene til gavn.

- De typer af kvæg, som vi taler om her, blandt andet skotsk højlandskvæg, hereford og bison, er vant til meget forskelligt vejrlig. Og de har en anden robusthed i forhold til andre typer af kvæg. Så de kan være ude også om vinteren, hvis vejret er godt.

- Men reglerne tilsiger stadigvæk, at hvis vejret bliver dårligt, så skal de kunne komme i læ på den ene eller anden måde, siger Mogens Jensen.

Ændringerne bliver vel modtaget hos interesseorganisationen Landbrug Fødevarer.

- Med forslaget ser der ud til at blive en bedre anerkendelse af, at nogle kvægtyper som for eksempel skotsk højlandskvæg og angus er meget robuste racer, der som udgangspunkt trives langt bedre på udearealer om vinteren, end på stald.

- Det væsentligste, når vi taler om udegående dyr om vinteren, er, hvordan dyrene har det, skriver Ida Storm, sektordirektør for Seges Kvæg under Landbrug Fødevarer, i en mail.

/ritzau/