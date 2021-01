Fødevareministeriet får ny chef i presset tid

Morten Niels Jakobsen bliver ny departementschef i Fødevareministeriet, der står i og over for store opgaver.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under Rasmus Prehn (S) har ansat Morten Niels Jakobsen som ny departementschef. Han kommer fra en stilling som styrelsesdirektør for Vurderingsstyrelsen.

Han erstatter Henrik Studsgaard, der efter opdelingen af Miljø- og Fødevareministeriet fortsatte som departementschef for Miljøministeriet.

Det skete, efter at han fik stor kritik for sin rolle i minksagen og manglende advarsler til sin minister om manglende lovhjemmel.

- Morten Niels Jakobsen er en stor juridisk kapacitet og sammen med hans indgående erfaring fra centraladministrationen og forandringsprocesser i driftstunge offentlige organisationer, er Morten den rette til at stå i spidsen for opbygningen af vores nye ministerium, skriver fødevareminister Rasmus Prehn (S) i en pressemeddelelse.

/ritzau/