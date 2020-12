Fødevarestyrelsen anbefaler D-vitamin i hele vinterhalvåret

Mange, der ikke tager D-vitamintilskud, oplever mangel på vitaminet om foråret, viser undersøgelse.

Det er en god idé for alle voksne og børn over fire år at tage tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret fra oktober til april.

Sådan lyder de opdaterede anbefalinger fra Fødevarestyrelsen mandag. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Samtidig anbefales forældre at give deres små børn D-vitamindråber hele året, indtil barnet fylder fire år.

Hidtil har den anbefaling kun været gældende, indtil barnet fyldte to år.

Hvis forældrene giver barnet en børnevitaminpille, skal barnet dog ikke også have tilskud af D-vitamin.

De nye anbefalinger kommer i forlængelse af en undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse i 2018.

Undersøgelsen viser, at knap hver femte dansker, der ikke tager vitamintilskud, har D-vitaminmangel om foråret.

Voksne og børn op til fire år anbefales et kosttilskud på 5-10 milligram D-vitamin i vinterhalvåret, mens gravide og småbørn over to uger anbefales 10 milligram hele året.

Personer over 70 år og personer i plejebolig uanset alder anbefales en dosis på 20 milligram. Det gælder ligesom med børn og gravide også hele året.

Mangel på D-vitamin kan svække knogler og muskler. Vitaminet er særdeles vigtigt, for at kroppen kan optage calcium i tarmene.

Hvis man har mangel på D-vitamin, kan det føre til nedsat optagelse af calcium, som hos børn i værste fald kan resultere i engelsk syge, såkaldt rachitis.

Hos voksne kan mangel på D-vitamin påvirke skelettet og øge risikoen for knogleskørhed i alderdommen.

Derudover kan mangel på D-vitamin også føre til nedsat muskelstyrke.

Under coronakrisen har flere studier undersøgt, om et dagligt tilskud af D-vitamin kan beskytte mod coronavirus.

Men ifølge en britisk gennemgang af en lang række studier er der ikke tilstrækkelig dokumentation for den kobling. Det skrev BBC torsdag i sidste uge.

Det ændrer dog ikke på anbefalingen om at tage D-vitamin om vinteren af hensyn til ens generelle helbred.

/ritzau/