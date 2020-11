Fødevarestyrelsen beklager forkert information til minkavlere

Fødevarestyrelsen beklager i brev til minkavlere, at man ikke understregede, at der var tale om opfordring.

Fødevarestyrelsen skriver til minkavlere, at man "beklager meget", at det ikke fremgik af et tidligere brev, at der var tale om opfordring til aflivning af raske mink uden for smittezonen i hovedsageligt Nordjylland.

Det gør Fødevarestyrelsen, efter at det er kommet frem, at regeringen ikke har lovhjemmel til at beordre alle mink i Danmark aflivet. Hvilket regeringen ellers instruerede avlerne om onsdag i sidste uge.

Der er lovhjemmel til at kræve alle mink slået ned, hvis der er smittede dyr eller hvis en minkfarm ligger mindre end 7,8 kilometer fra en smittet minkfarm.

- Situationen ændrer sig meget hurtigt lige nu, derfor har det været nødvendigt at præcisere og ændre i det brev, vi sendte ud fredag den 6. november.

- Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden, skriver styrelsen i brevet tirsdag.

/ritzau/