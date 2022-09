Fødevarebranche vil have hjælp til elregning her og nu

Konkurser vil blive en følge af regeringens plan om at give virksomheder mulighed for udskyde en del af energiregningen.

Sådan lyder en advarsel fra paraplyorganisationen FødevareDanmark forud for politiske forhandlinger fredag om, hvordan private husholdninger og virksomheder kan støttes gennem energikrisen.

Her er det på bordet, at både borgere og virksomheder skal kunne udskyde en del af regningen for gas, el og fjernvarme og afdrage beløbet over de næste år.

- De virksomheder, som den type hjælpepakke vil være relevant for, er allerede ude på afgrundens rand. De vil på et tidspunkt vågne op til en gæld, der ovenikøbet er blevet forrentet i mellemtiden.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Med fortsat høje energipriser vil de betyde konkurser, siger Torsten Buhl, direktør i FødevareDanmark.

Organisationen, der tæller blandt andet slagtere, fiskehandlere og ostehandlere, savner, at regeringen anerkender, at det kan være umuligt at spare på energien for netop den type virksomheder.

- Regeringen opfordrer til at spare på strømmen, men det kan vores virksomheder ikke, siger Torsten Buhl.

Det skyldes, at de er underlagt lovkrav om temperaturer i kølediske, køle- og fryserum og under transport.

- Det er staten, der har fastsat kravene, og så er det rimeligt, at staten går ind og hjælper her og nu, siger Torsten Buhl.

- De skal rent ud sagt komme med nogle penge. Det kan strikkes sammen på forskellige måder - det afgørende er, at virksomhederne kommer igennem energikrisen, så vi fortsat har slagtere og andre specialforretninger, siger Torsten Buhl.

Han henviser til, at de høje energipriser allerede har betydet, at flere medlemsvirksomheder har drejet nøglen om.

Også arbejdsgiverorganisationen DI Fødevarer advarer om, at fødevarevirksomhederne står med en ekstraregning uden fortilfælde.

Branchedirektør Leif Nielsen siger i en pressemeddelelse, at fødevareindustrien venter en meromkostning på 6,73 milliarder kroner, hvoraf el udgør 4,27 milliarder og gas 2,46 milliarder.

- Maskinerne kører nonstop for at producere fødevarer til danskerne, og det koster, siger han.

/ritzau/