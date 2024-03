Fødevareminister: Danmark er godt rustet i tilfælde af en fødevarekrise

Flere danskere end tidligere oplever usikkerhed om fødevareforsyning. Blandt andet på grund af pres på forsyningskæder og stigende fødevarepriser.

Det viser en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet.

Her svarede syv procent af den danske befolkning, at de oplevede moderat til alvorlig fødevareforsyningsusikkerhed. Det er en stigning på cirka to procentpoint.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) forstår godt bekymringen.

- Jeg forstår godt, at den nuværende situation med krig i Ukraine og pres på forsyningskæderne er noget, som optager mange danskere. Og vi hører også, at flere måske køber en ekstra dåse bønner med hjem fra deres indkøbstur for at være på den sikre side, lyder det.

Men rapporten fra IFRO viser også, at hvis der skulle opstå en fødevarekrise, så er Danmark godt rustet til at håndtere den.

- Danmark er heldigvis rigtig godt rustet i den forstand, at dansk landbrug producerer langt flere fødevarer, end befolkningen har brug for, når man omregner til kalorier, siger Jacob Jensen.

Den danske fødevareproduktion producerer fødevarer, der svarer til 8000 kalorier per dansker om dagen.

Det er især animalske produkter som mælk og kød, men også kartofler og hvede.

En person har i gennemsnittet brug for omkring 2500 kalorier om dagen.

Men når det kommer til produktionen af frugt, grøntsager og bælgfrugter, så halter den danske produktion bagefter.

I tilfælde af en fødevarekrise vil Danmark være afhængige af at importere frugt og grønt for at dække det danske forbrug.

Den danske produktion af frugt og grønt kan ifølge Jacob Jensen godt blive større, men i en krisesituation gælder det, at der skal være mad nok til at dække befolkningen.

- Dansk landbrug producerer så meget mad, at vi kan brødføde vores befolkning op til flere gange, og det er jo positivt, hvis der kommer en krisesituation, hvor det først og fremmest handler om at få dækket befolkningens efterspørgsel på kalorier, siger han.

