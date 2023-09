Fødevareminister kritiserer importforbud mod ukrainsk korn

Fødevare-, fiskeri- og landbrugsminister Jacob Jensen (V) retter kritik mod Ungarn, Slovakiet og Polen i den aktuelle kornstrid.

Det sker, fordi landene ikke vil ophæve deres importforbud mod ukrainsk korn.

- Fra dansk side mener vi ikke, at det er den rigtige vej at gå. Vi er nødt til, også når situationen er svær, som den vitterligt er, at stå sammen om at finde de løsninger, der skal til, siger han.

Polen er sammen med Ungarn og Slovakiet enige om, at de ikke vil ophæve et tidligere forbud mod import af ukrainsk korn for at tilgodese landenes egne landmænd.

Dermed går de imod EU-Kommissionen, hvis eget forbud udløb i sidste uge, og som efterfølgende ikke er blevet forlænget.

Landenes forbud rammer Ukraine hårdt.

Landet er afhængig af landtransport af korn gennem Østeuropa, efter at Rusland har ophævet en aftale om eksport via Sortehavet.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det er en udfordring for flere af de lokale nabolande til Ukraine. Men det ændrer ikke på, at vi bliver nødt til at finde fælles løsninger og ikke lave enkeltvise nationale importrestriktioner, som det er tilfældet her, siger Jacob Jensen.

Han understreger, at vi ikke må begynde at give køb på det fælles marked, som er en del af "hele EU's grundsøjle".

- Vi ser fra dansk side hellere, at EU fortsætter den linje, som man har lagt. Nemlig at man ikke forlænger midlertidige løsninger, men fastsætter og udvider landskorridorer, som er det, der skal til for at få Ukraines korn ud, siger han.

Ved at fokusere på landkorridorerne vil man sikre, at kornet ikke ender i eksempelvis Polen, men derimod kommer frem til de tiltænkte steder - som typisk er Mellemøsten og Nordafrika, siger ministeren.

Landenes forbud har udløst stor vrede hos Ukraine og præsident Volodymyr Zelenskyj.

I en tale til FN's Generalforsamling sagde Zelenskyj onsdag, at nogle lande kun lader som om, at de støtter Ukraines kamp mod Rusland.

Han sagde videre, at "det politiske teater" omkring korneksporten kun hjælper Rusland, der angreb Ukraine sidste år.

I sin tale i FN nævnte Zelenskyj ikke Polen, Ungarn og Slovakiet ved navn. Men det var tydeligt, hvem der var under anklage.

/ritzau/