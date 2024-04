Fødevareminister vil ændre erstatningssager for minkavlere

Fødevareminister Jacob Jensen (V) vil ændre den måde, minkavlere får erstatning på, efter at de blev tvunget til at aflive deres dyr.

Det oplyser han til mediet Zetland før et samråd om erstatningssagerne senere onsdag.

Udtalelsen kommer, efter at Zetland i en række historier har beskrevet, hvordan minkavlerne selv har indflydelse på andre avleres erstatningssager.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi også fra det politiske miljø reagerer og siger: 'Hov, er der noget her i den måde, som de her mennesker bliver vurderet habile eller inhabile på, der skal justeres?', siger Jensen til Zetland.

Han nævner, at det blandt andet kan betyde, at man skal kigge på sammensætningen i de kommissioner, der afgør erstatningssagerne.

Lige nu er det sådan, at minkavlerne selv er med i de kommissioner, der afgør andre avleres erstatningssager.

Fødevareministeren vil samle de andre partier bag erstatningsaftalen til drøftelser af, hvad der skal ske med ordningen.

Zetlands tidligere gennemgang af 27 afgørelser viste, at minkavlerne udgør den største faggruppe i de kommissioner, der har til opgave at afgøre, hvilken erstatning minkavlere skal have.

På den baggrund blev Jensen kaldt i samråd om sagen.

I november 2020 sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at regeringen havde besluttet, at samtlige 15 millioner mink skulle slås ned. Det var på grund af frygten og risikoen for en muteret coronavirus.

Landets minkavlere, der mistede deres besætninger under coronaepidemien, kan ifølge en politisk aftale få erstatning for deres tab.

/ritzau/