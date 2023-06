Fødevareminister vil hjælpe tørkeramte landmænd med hotline

Med tørke i Danmark og fare for en ringe høstsæson iværksætter fødevareminister Jacob Jensen (V) nu en tørkeplan for de ramte danske landmænd.

Det skriver Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

- Tørken har allerede her de seneste par uger haft stor betydning for vores landbrug, og med udsigten til en sommer uden regn bliver vi nødt til at have en klar plan for, hvordan vi på bedst mulig vis hjælper landbruget, siger Jacob Jensen i pressemeddelelsen.

EU-Kommissionen har givet et nej til, at Danmark kan give landmænd dispensation fra reglen om, at brakmarker ikke må bruges til foder.

Reglen om, at marker skulle lægge brak blev indført i 1990'erne af EU for at sikre, at der ikke skete overproduktion af afgrøder. Siden er reglen ifølge Det Økonomiske Råd blevet et instrument i den danske miljøpolitik for at bevare jordbundens kvalitet.

Jacob Jensen havde bedt EU-Kommissionen om lov til at fravige den regel for at give danske landmænd flere områder til deres dyr at græsse på. Det gav EU-Kommissionen lov til under tørken i 2018, men denne gang er det altså blevet et nej.

- Jeg har derfor i dag iværksat en tørkeplan, der sætter ind her og nu med konkrete initiativer til at gøre det mere fleksibelt for landmændene at løse en lang række aktuelle udfordringer, siger Jacob Jensen.

Blandt andet oprettes der en hotline, hvor tørkeramte landmænd kan ringe og bede om råd ved Landbrugsstyrelsen.

Her kan styrelsen blandt andet vejlede i, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at landmænd kan omgå reglerne om at bruge deres brakmarker til foder i tilfælde af en force majeure. Force majeure er et udtryk for omstændigheder, der ligger uden for menneskelig kontrol.

Der bliver desuden ifølge pressemeddelelsen givet "bedre muligheder" for, at landmændene kan flytte deres dyr. Der gives også dispensation til, at landmændene kan give dyr på visse græs- og naturarealer tilskudsfoder.

Det fremgår dog ikke umiddelbart, hvad der menes med "bedre muligheder". Det står heller ikke klart, præcist hvilke arealer der kan gives dispensation fra reglen om tilskudsfoder for.

- Derudover følger vi udviklingen hen over sommeren, hvor vi vil kunne iværksætte yderligere initiativer, hvis der fortsat ikke er kommet regn.

- Endeligt vil vi på baggrund af høstens resultater afklare, om der er behov for yderligere initiativer, siger Jacob Jensen.

