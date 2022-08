Fødevareministeriet hjemsender ikke ansatte i minksagen

Fødevareministeriet har ikke fundet grundlag for at hjemsende tre medarbejdere, som er blevet kritiseret af Minkkommissionen for deres rolle i sagen om aflivning af mink.

Det oplyser ministeriet i en mail til Ritzau:

- Fødevareministeriet har ikke fundet grundlag for at hjemsende medarbejdere i anledning af Minkkommissionens beretning.

Af hensyn til de berørte har "ministeriet på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at udtale sig nærmere om den konkrete personalemæssige opfølgning".

- Det kan i øvrigt oplyses, at ministeriet får rådgivning og bistand fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, hedder det.

Det betyder ikke, at de tre medarbejdere dermed er frikendt i sagen.

Men det betyder, at der ikke rejses en disciplinærsag i stil med den, der indledes mod departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard.

De tre medarbejdere, som har fået kritik af Minkkommissionen, er Tejs Binderup, som under minksagen var afdelingschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Paolo Drostby, som var kontorchef, og Hanne Larsen, som var veterinærdirektør.

Om den tidligere afdelingschef Tejs Binderup konkluderede Minkkommissionen:

- Tejs Binderup har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der foreligger grundlag for, at det offentlige søger ham draget til ansvar i anledning af hans medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse, Fødevarestyrelsens brev af 6. november 2020 til minkavlerne og miljø- og fødevareministerens presseudtalelse den 8. november 2020.

Der konkluderes også om de to øvrige, at de har begået "tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger" dem draget til ansvar.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er et rådgivende organ, som regeringen har valgt at benytte sig af.

Styrelsen kan komme med råd om ansættelsesforhold. Men det er de enkelte ministre, der har medarbejderansvaret for deres embedsmænd.

Ud over disciplinærsagen mod Henrik Studsgaard har Justitsministeriet valgt at hjemsende rigspolitichef Henrik Fogde, mens departementschef Johan Kristian Legarth har fået en irettesættelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har onsdag valgt at give sin departementschef, Barbara Bertelsen, en "advarsel" i minksagen.

