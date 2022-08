Fødevareøkonom: EL-klimaforslag vil øge fødevarepriser

Det kan blive dyrt for danskerne, hvis Enhedslistens forslag om at halvere mængden af landbrugsdyr i Danmark inden 2030 realiseres.

Det vurderer seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Henning Otte Hansen.

- Det vil give et mindre udbud af særligt fødevarer som kød og mælkeprodukter. Det vil betyde en prisstigning på omkring 5-10 procent, siger han.

Forslaget er en del af et klimaudspil, som Enhedslisten præsenterede i forbindelse med partiets sommergruppemøde tirsdag.

Ifølge partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, er det dog vigtigt for partiet, at forslaget ikke rammer socialt skævt.

- Derfor foreslår vi, at der sættes penge af til at kompensere, så folk ikke bliver ramt unødigt hårdt på pengepungen.

- Men vi forestiller os også, at man med en omstilling af landbruget vil begynde at producere andre fødevarer, som samtidig bliver billigere, siger hun.

Ifølge Henning Otte Hansen vil prisstigningerne fortage sig på sigt. Det skyldes, at en stor del af den nedlagte danske dyreproduktion vil flytte til udlandet.

- Vi får ikke færre køer i verden, fordi man i Danmark begrænser antallet af husdyr. Det vil i høj grad flytte køerne til andre steder i verden, siger han.

Som en del af forslaget ønsker Enhedslisten også at indføre et kvotesystem for svine- og kvægproduktion med deltagelse fra de øvrige europæiske lande.

- Vi ønsker også at gennemføre det her forslag, selv hvis ikke alle europæiske lande vil være en del af et kvotesystem, siger Mai Villadsen.

Hun henviser til, at en beregning fra de miljøøkonomiske vismænd i 2021 viste, at den såkaldte lækageeffekt i landbruget er på 25 procent.

Lækage er et begreb, der dækker over, at hvis en produktion lukkes i Danmark, så risikerer man, at den samme vare bliver produceret et andet sted. Dermed falder den samlede CO2-udledning ikke.

Er lækageeffekten på 25 procent, vil mængden af udledt CO2 falde med 75 procent.

Henning Otte Hansen påpeger dog, at der blandt fagpersoner ikke er generel enighed om, hvor stor lækage en udflytning af landbruget vil give.

- Hvor stor lækageeffekten er, afgøres også af, om der er tilsvarende kvoter i de omkringliggende lande.

- Får man en fælles kvoteordning i EU, vil det begrænse udflytningen, men det vil også give yderligere prisstigninger.

Det er ikke første gang, at et parti foreslår at halvere antallet af landbrugsdyr. Frie Grønne stillede i 2021 et lignende forslag.

/ritzau/