Fødevarestyrelsen advarer mod 57 farlige kosttilskud

Forbrugere, der har købt kosttilskud via hjemmesiden ironyou.dk, opfordres til at kassere dem.

Fødevarestyrelsen advarer forbrugere mod 57 kosttilskud, der kan medføre hjertestop, hjerneblødning og skader på skjoldbruskkirtlen.

Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Der er tale om kosttilskud, som forhandles via hjemmesiden ironyou.dk.

Onlinefirmaet bag hjemmesiden forhandler kosttilskuddet Angel Dust, der ifølge Fødevarestyrelsen indeholder det farlige kemiske stof 1,3-dimethylamylamin - også kaldet DMAA.

Stoffet kan give både hjertestop og hjerneblødninger.

Firmaet sælger ifølge Fødevarestyrelsen også 27 sundhedsskadelige kosttilskud med planteingrediensen Withania Somnifera.

Det er en ingrediens, der kan gøre skade på skjoldbruskkirtlens funktion.

Hjemmesiden forhandler desuden 26 kosttilskud, som indeholder planteingrediensen Tribulus Terrestris, som kan give alvorlige skader på leveren.

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere, der har købt kosttilskud via hjemmesiden, til at kassere dem, hvis de indeholder nogle af de nævnte stoffer og ingredienser.

Forbrugerne rådes generelt til at søge grundig information om et kosttilskud, inden de køber tilskuddene via internettet.

Man skal altid undersøge, om produktet er anmeldt som kosttilskud i Danmark og dermed underlagt Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol, lyder det fra styrelsen.

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man se en samlet liste over de kosttilskud, der ifølge styrelsen kan være skadelige.

/ritzau/