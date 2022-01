Fødevarestyrelsen afliver 100.000 høns med fugleinfluenza

100.000 høns ved Stoholm i Midtjylland skal aflives, fordi besætningen er blevet ramt af fugleinfluenza.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det ser desværre ud til, at fugleinfluenzaen har godt fat i år, siger Jakob Munkhøj, der er kontorchef i styrelsen.

Alene i år er det tredje gang, at myndighederne rykker ud til en farm for at aflive fjerkræ.

Kort efter nytår blev 30.000 kalkuner aflivet på Lolland efter smitte, mens der torsdag blev aflivet yderligere 60.000 kalkuner på en farm ved Ruds-Vedby på Sydvestsjælland.

Sammen med Beredskabsstyrelsen går Fødevarestyrelsen i weekenden i gang med at aflive de tusindvis af høns, efter at prøver var Statens Serum Institut bekræftede mistanken om influenzaen.

500 høns fra besætningen ved Stoholm er døde i løbet af de seneste dage.

- Jeg vil gerne gentage vores vigtige budskab om, at både hobbyavlere og professionelle skal tage truslen om smitte fra de vilde fugle meget alvorligt, siger Jakob Munkhøj.

- Det handler dels om at ikke at få smittet sine egne dyr, dels om at holde smittetrykket nede, så vi får begrænset risikoen for smittespredning mellem farmene, lyder det i pressemeddelelsen.

Siden november har alle hønse- og fugleejere haft pligt til at holde fjerkræ inde eller overdækket for at afskærme for vilde fugle.

Fødevarestyrelsen anbefaler avlere om at kontakte en dyrlæge, hvis man har en mistanke om smitte med fugleinfluenza.

Styrelsen har oprettet en 10-kilometers overvågningszone rundt om den smittede besætning ved Stoholm, hvor det er forbudt at sælge og flytte æg, høns eller andre fugle, med mindre man har fået en særlig tilladelse.

Denne zone forventes tidligst at kunne blive ophævet, 30 dage efter at aflivningerne er blevet afsluttet.

/ritzau/