Minkavler har ikke fulgt påbud om at aflive de 119 mink, og derfor afliver Fødevarestyrelsen dem mandag aften.

Fødevarestyrelsen finder for tredje gang ulovlige mink

Fødevarestyrelsen har efter en anmeldelse fundet 119 ulovlige mink i bure.

Fundet er gjort på en tidligere minkfarm i det nordøstlige Djursland, og det er tredje gang, Fødevarestyrelsen har fundet ulovlige mink i Danmark.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Minkavleren har mandag fået et påbud om straks at aflive dyrene, men det har han ikke fulgt. Derfor slår styrelsen dem ned mandag aften og får bagefter kørt dem til destruktion, fremgår det af meddelelsen.

Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det var et erhvervsmæssigt opdræt på Djursland.

- Det er ulovligt, og derfor vil vi overdrage sagen til politiet for nærmere efterforskning, siger chef for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Majbritt Birkmose, i pressemeddelelsen.

Der er mandag taget prøver af minkene for at se, om dyrene er smittet med coronavirus, eller om de har antistoffer, som kan indikere, at de har været smittet.

Siden den 29. november 2020 har det været forbudt at holde mink i Danmark, medmindre det er et hobbyhold med maksimalt fem mink.

Det var i juni 2020, at der første gang blev påvist smitte blandt mink i Danmark. De første tre smittede farme blev slået ned ud fra et forsigtighedsprincip, hvorefter myndighederne skiftede strategi.

I stedet for at aflive alle dyrene skulle der være fokus på at forebygge og inddæmme smitte.

Den strategi blev ændret igen i oktober 2020, hvor smitten for alvor spredte sig på de danske minkfarme, og det blev besluttet, at alle smittede farme samt farme i en zone på 7,8 kilometer fra en smittet farm skulle slås ned.

I begyndelsen af november 2020 kom dødsstødet så til branchen for en periode, efter at der var fundet en coronamutation blandt dyrene, som potentielt kunne true effekten af fremtidige coronavacciner: Alle mink skulle aflives.

I begyndelsen af februar 2021 oplyser Fødevarestyrelsen, at de sidste mink på danske minkfarme er aflivet.

Der var omkring 15 millioner mink i Danmark, inden nedslagtningen begyndte.

/ritzau/