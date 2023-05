Førerløse S-tog ventes at køre på skinner for første gang i 2029

Når den næste generation af S-tog rammer de danske togbaner, vil det være uden en fører.

Førerløse S-tog forventes for første gang at blive taget i brug fra 2029, og efter planen sker det indledningsvist på toglinjen mellem Ny Ellebjerg og Hellerup.

Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

Torsdag godkendte forligskredsen bag "Infrastrukturplanen 2035", at DSB kan sende fremtidens automatiske S-tog i udbud.

Introduktionen af førerløse tog sker blandt andet for at imødekomme prognoser om voksende trængsel i hovedstadsområdet.

Med de førerløse tog sigter man efter en metrolignende drift, hvor der vil køre flere tog i timen.

- Den nuværende S-bane har nået sin maksimumskapacitet i myldretiden, og vores nuværende generation af S-tog skal udskiftes indenfor 15 år, siger direktør for DSB Strategi og Togmateriel Jürgen Müller i meddelelsen.

- Vi er glade for, at vi har fået grønt lys politisk til udbuddet. Med udbuddet er der for alvor sat gang i fremtidens S-bane.

Ifølge DSB vil det i samme ombæring kræve en omfattende opgradering af infrastrukturen på S-banen at introducere førerløse tog.

- DSB fortsætter arbejdet med at planlægge et udbud af de understøttende systemer til brug for automatiseringen med henblik på politisk godkendelse i efteråret 2023, skriver selskabet i sin meddelelse.

I 2017 var fremtidens førerløse S-tog ligeledes på dagsordenen - også hos politikerne.

På det tidspunkt anslog man, at det ville koste 4,5 milliarder kroner at ombytte S-togsnettet til førerløs drift.

Det fremgår ikke af DSB's meddelelse, om budgettet fortsat forventes at lande i samme lag.

DSB vurderer, at valget af togleverandør er på plads i 2025.

Forligskredsen består af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet.

/ritzau/