Første afgørelse efter østjysk kræftskandale ender uden erstatning

En 65-årig mand, der ventede for længe på kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital (AUH), opnår ikke erstatning.

Det oplyser Patienterstatningen til Ritzau.

Der er tale om den første afgørelse om eventuel erstatning for patienter, der har ventet for længe på behandling af mave- og tarmkræft.

DR afdækkede tidligere på året, at 313 patienter ventede for længe på at blive behandlet for kræft i perioden fra januar 2022 til og med februar i år.

Sagen kostede tidligere på året to direktører på det østjyske sygehus jobbet.

Den 65-årige mand fik sin operation forsinket med i alt 11 kalenderdage ud over de maksimale ventetider.

Aarhus Universitetshospital tilbød heller ikke henvisning til behandling på et andet hospital i udlandet.

Alligevel vurderer Patienterstatningen, at der ikke er grundlag for erstatning, oplyser vicedirektør Martin Erichsen.

- Vores vurdering er, at Aarhus Universitetshospital har fejlet ved at overskride den maksimale ventetid uden at informere patienten om muligheden for at blive behandlet hurtigere i udlandet.

- Men ulykkeligvis havde patienten allerede ved henvisningen til AUH en meget fremskreden kræft med spredning til lymfeknuder, tyktarmen og bughinden. Vi vurderer derfor ikke, at de 11 dage havde betydning for patientens behandlingsmuligheder eller overlevelsesprognose, siger Martin Erichsen i en skriftlig kommentar.

Ifølge loven kan Patienterstatningen kun give erstatning, hvis fejlen har givet patienten en helbredsmæssig skade.

Patienterstatningen vurderer i det konkrete tilfælde, at forsinkelsen på 11 dage ikke har haft betydning for mandens overlevelsesprognose og videre forløb.

Patienterstatningen har indtil videre modtaget 29 andre ansøgninger, der ikke er blevet behandlet endnu.

