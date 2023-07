Første biler ødelagt i italiensk haglvejr er på vej til Danmark

De første biler, som blev ødelagt i forbindelse med mandagens voldsomme haglvejr i Norditalien, er på vej til Danmark.

Det skriver SOS International, som også står for at hjælpe strandede turister til Danmark, i en opdatering på sin hjemmeside lørdag.

Anette Bjørn Juncher, som er vagtcentralchef hos SOS International, kalder det et forsigtigt estimat, at godt 500 biler skal fragtes til Danmark.

- Vi har jo SOS Dansk Autohjælp nede for at hjælpe vores italienske partnere, og de har også haft succes med at kunne nødreparere en del biler, så folk faktisk kan køre hjem i deres egne biler, siger hun.

Hun fortæller, at det både er biler, campingvogne og autocampere, der skal til Danmark.

Selskabet har i løbet af ugen fragtet danske turister hjem i busser. Der er også fundet andre transportmuligheder til andre turister.

SOS Internationals administrerende direktør, Jan Sigurdur Christensen, har tidligere oplyst, at mellem 1500 og 1800 danskere skulle hjælpes hjem fra Norditalien.

I forbindelse med mandagens haglvejr fik mange biler store skader på grund af kæmpe hagl.

- Vi samler alle bilerne på nogle få pladser, så det er let at håndtere dem. Så har vi kontrakter med nogle leverandører, som kommer ned og henter bilerne og kører dem til Danmark, siger Anette Bjørn Juncher.

SOS International understreger på sin hjemmeside, at der er begrænset kapacitet til at fragte bilerne til Danmark. Det skyldes, at der også er mange andre ødelagte køretøjer, der skal ud af Italien.

Under normale omstændigheder vil SOS International hente bilerne, imens de er i kundernes varetægt, men det har været umuligt at gøre for alle oven på haglvejret ifølge vagtcentralchefen.

- Der har vi måttet lave nogle andre planer og få nøglerne udleveret af receptioner på campingpladser og hoteller, siger Anette Bjørn Juncher.

SOS International er ejet af en række forsikringsselskaber og står for at give rejseassistance.

/ritzau/