Første dag på efterskolen: En helt ny virkelighed

Stemningen på lærerværelset på Flemming Efterskole, cirka 10 kilometer vest for Horsens, er knitrende og forventningsfuld denne eftermiddag. Lærerne tjekker kort ind, råber muntert til hinanden og glemmer deres kaffekopper på bordet. Pedellen er påtaget gnaven. Den seneste uge har de brugt på forberedelse. Nu, denne søndag i august, mangler eleverne bare. Hvert år begynder lidt over 30.000 unge på en efterskole. Det svarer til lidt under halvdelen af en ungdomsårgang. 220 af de elever ankommer i dag med deres familier til Flemming Efterskole til velkomst, indflytning og i sidste ende adskillelse fra forældrene og et år på egne ben.