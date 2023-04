Første danske kampvogne skal til Ukraine inden for nogle uger

De første af omkring 100 Leopard 1-kampvogne fra Danmark, Tyskland og Holland er inden for de kommende uger klar til at blive sendt til Ukraine.

Det oplyser den fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), i en pressemeddelelse.

Fredag besøgte Troels Lund Poulsen det tyske firma Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) i Flensborg.

Det er den virksomhed, der står for at istandsætte kampvognene og gøre dem klar, inden de skal til Ukraine.

Besøget foregik sammen med forsvarsforligskredsen og medlemmer af Folketingets Forsvarsudvalg og Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Det er en stor og vigtig donation til ukrainernes frihedskamp, som kom i stand med meget bred opbakning fra Folketingets øvrige partier, og som vi håber at kunne sende til Ukraine meget snart, siger forsvarsministeren.

Leopard 1-kampvognene skal i første omgang bruges til træning af ukrainske soldater.

Kampvognene har stået opmagasineret, efter at de blev udfaset og erstattet af en nyere model.

Den kommende leverance er den første af cirka 80 kampvogne, som efter planen skal sendes til to bataljoner over de kommende måneder.

- Det er en donation, som ukrainerne efterspørger, og som passer godt til det øvrige ukrainske materiel, siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge Forsvarsministeriet vil Ukraine som en del af projektet blive tilbudt uddannelse og træning i brugen af kampvognene.

Der vil også følge reservedele med samt en ammunitionspakke.

Det var i begyndelsen af februar, at regeringen meddelte, at den havde indgået et samarbejde med Tyskland og Holland om istandsættelse og donation af mindst 100 Leopard 1-kampvogne.

Den fungerende forsvarsminister har tidligere sagt, at leverancerne først vil være endeligt afsluttet i løbet af efteråret.

Samtidig er det vigtigste, at kampvognene virker og kan betjenes, når de ankommer til Ukraine og skal indgå i kamp. Derfor ankommer de ikke alle sammen på én gang, har Troels Lund Poulsen sagt.

/ritzau/