Første del af installation af dansk rumprojekt er klaret

Det danskledede rumprojekt, Asim, skal forbindes med Den Internationale Rumstation. Første milepæl er klaret.

Der er tre vigtige ting, det danskledede rumprojekt, Asim, skal klare fredag.

Asim skal løftes fri af transportmodulet Dragon, så skal det spændes fast til Den Internationale Rumstation (ISS), og til sidst skal der så sættes strøm til, så der er forbindelse til Asim.

Første del af installationen er klaret. Det siger projektleder for Asim Ole Hartnack.

- Første del af operationen var at frigøre Asim fra transportmodulet Dragon. Det var første milepæl. Nu venter vi på, at Asim flyttes fra Dragon over på ISS, hvor den skal sidde.

- Så venter vi på, at Asim bliver spændt fast. Det er en meget kritisk operation. Når den er overstået, kan vi bede astronauterne om at tænde for strømmen, siger Ole Hartnack.

Asim er et 314 kilo tungt, avanceret rumobservatorie. Asim-projektet er det hidtil største og dyreste danske rumprojekt.

Det skal installeres udvendigt på det europæiske Colombus-modul ved hjælp af en robotarm på rumstationen.

Asims mission begynder, når installeringen er klaret. Rumkapslen skal bruge det næste lange stykke tid på at fotografere og måle en række lynfænomener i atmosfæren.

Forskere skal bruge billeder til bedre at forstå, hvordan de elektriske udladninger påvirker klimaet på Jorden.

Bag projektet står det europæiske rumagentur, ESA, men missionen er ledet af Danmark og DTU Space.

Projektet har kostet cirka 350 millioner kroner, hvoraf Danmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet betaler omkring 60 procent.

Den danske teknologivirksomhed Terma blev for 12 år siden udpeget til at lede rumprojektet.

