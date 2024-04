Første flertal til oppositionen? ”Det er godt med forhandlinger, men det gør selvfølgelig ikke noget at have en pistol i baglommen”

Godmorgen og velkommen til ugens første morgensamling efter påsken.

Vi begynder dagen på den anden side af Atlanten, hvor USA's tidligere præsident Donald Trump har stillet kaution på 175 millioner dollar — omkring 1,2 milliarder kroner — i en civil sag i delstaten New York om værdien af sin formue.

Det skriver ritzau.

Oprindeligt skulle Trump mandag i sidste uge have stillet kaution på 454 millioner dollar. Men en appeldomstol udskød håndhævelsen af straffen og beordrede ham til i stedet at stille kaution på 175 millioner dollar inden for 10 dage.

Internationale hjælpearbejdere meldes dræbt i nyt angreb

Ifølge ritzau er mindst fem medarbejdere fra hjælpeorganisationen World Central Kitchen (WCK) blevet dræbt i et israelsk luftangreb i byen Deir al-Balah i Gazastriben sent mandag. Det har fået organisationen til at sætte deres arbejde i Gaza på pause.

De dræbte er blandt andet fra Polen, Australien og Storbritannien, siger en talsperson fra Hamas-regeringens mediekontor.

I en meddelelse siger det israelske militær, IDF, at de vil have foretaget en "dybdegående undersøgelse på højeste niveau, som skal afdække omstændighederne ved angrebet".

Oppositionen håber på første flertal

Anført af De Radikales leder Martin Lidegaard håber oppositionen på et samlet flertal for første gang i valgperioden. Det skal ske gennem et beslutningsforslag, der lægger op til at indføre et nyt ministerkodeks, som pålægger regeringen at tage referater fra interne møder samt oprettelse af en lynuddannelse for nye ministre.

Det skriver Politiken i dagens avis.

Flertallet forventes at blive en realitet i kraft af løsgængere som Mike Fonseca, Theresa Scavenius og Lars Boje Mathiesen samt det grønlandske parti Siumut, som Aki-Matilda Høegh-Dam repræsenterer i Folketinget.

Oppositionens ordfører på forslaget, Martin Lidegaard, kalder det mulige flertal for et brugbart våben:

"Det er godt med forhandlinger, men det gør selvfølgelig ikke noget at have en pistol i baglommen," siger han.

Præsteforeningen venter på afklaring

Mens præster i Tyskland og Frankrig ikke skal tælle deres arbejdstimer, venter præsteforeningen i Danmark stadig på en afklaring vedrørende de nye EU-regler, der kræver, at man holder styr på, hvor mange timer man arbejder.

Præsteforeningen har ikke noget principielt imod, at skulle efterleve EU-reglerne og holde styr på, hvor mange timer, de arbejder. Spørgsmålet er, hvordan det skal ske. Det kan du læse mere om her.

Derfor får du få trang til at knibe en baby i basunkinderne

Et fremvoksende forskningsfelt – cute studies – er i fuld gang med at kortlægge, hvordan vi reagerer instinktivt på nuttethed med et hormon-skud, der stemmer sindet til omsorg og eufori. Eller aggressivitet.

Fænomenet udforskes i disse dage i store dele af den akademiske verden på tværs af kloden. For nylig bragte det britiske nyhedsmagasinet The Economist en artikel med henvisning til den danske hjerneforsker Morten Kringelbach og hans tidligere studier af, hvordan den menneskelige hjerne reagerer med velvære ved synet af babyansigter. Læs mere om det her.