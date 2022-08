For første gang vil regeringen støtte bedre internet i provinsen

Der er en lille overraskelse i regeringens udspil til finanslov for næste år, som ellers bliver stram.

For første gang foreslår regeringen en bredbåndspulje på 100 millioner kroner. Det erfarer Ritzau.

Tidligere har regeringen ikke spillet ud med at støtte puljen, der går til at sikre bedre internet i landdistrikterne.

Det har i stedet været noget, som støttepartierne har kæmpet for at få med i finansloven, når der er blevet forhandlet om den.

De seneste tre år har regeringen spillet ud med nul kroner til bredbåndspuljen.

Meldingen har været, at det i høj grad skal være selskaberne på telemarkedet, som skal sikre god bredbåndsdækning i Danmark.

Regeringen mener, at alle borgere skal have en god dækning. Men markedet løfter i høj grad en del af opgaven selv, mener regeringen.

Årets finanslov er stram grundet den økonomiske situation i Danmark, hvor inflationen er skyhøj, hvilket gør eksempelvis energi og mad dyrere.

Derfor er der ikke mange gaver til støttepartierne i årets udspil, selv om valget kan komme inden længe.

Puljen har siden 2016 hjulpet borgere med at få hurtigere internet i tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne ikke har haft tilstrækkelig kommerciel interesse til at rykke ud.

Under coronakrisen blev antallet af personer, der arbejder hjemme, forøget. Det synliggjorde behovet i højere grad, da mange kæmpede med dårligt internet.

Ifølge tal fra Energistyrelsen har omkring 95 procent af boliger og virksomheder i Danmark adgang til høje bredbåndshastigheder.

Det vil sige, at de har en dækning med adgang til 100 megabit per sekund ved download og 30 megabit per sekund ved upload.

I de første år med bredbåndspuljen var der kritik fra blandt andet Landdistrikternes Fællesråd.

Det skyldtes, at en stor del af midlerne gik til forbedret bredbånd i hovedstadsområdet og de store byer i stedet for i yderområderne. Det blev siden ændret.

