Første kommune stempler ind i kampen mod digitalt had

I Aalborg Kommune vil man benytte sig af Analyse og Tal’s hadalgoritme til at gøre det tryggere at færdes online.

Aalborg Kommune tager nu et nyt våben i brug mod hadefulde ytringer på onlinemedier.

I samarbejde med nonprofitorganisationen Nordic Safe Cities og TrygFonden vil kommunen bruge en algoritme til at skabe forebyggende indsatser mod den hårde tone på online fora.

Målet er at skabe større tryghed for byens borgere online, siger rådmand for job og velfærd i Aalborg Kommune Nuuradiin S. Hussein (S).

- Helt ligesom vi altid har gjort det i vores fysiske gader, så skal vi sammen med vores samarbejdspartnere arbejde for, at alle føler sig trygge i vores digitale gader. Og at vi når ud til dem, som kan blive fristet af de ekstreme fællesskaber, siger han i en pressemeddelelse.

Projektet gør Aalborg til den første danske kommune, der på den måde sætter ind mod digitalt had. Planen er dog, at andre byer også skal inkluderes, lyder meldingen fra vicedirektør for Nordic Safe Cities Lotte Fast Carlsen.

- Målet er selvfølgelig, at vi efterfølgende kan bruge det i andre nordiske byer, og at andre nordiske byer kan lære af Aalborg, siger hun.

Nordic Safe Cities har erfaring fra et lignende projekt i Malmø. Den skånske by arbejder i dag på at oprette en digital politistyrke.

I en megafonmåling lavet for TV 2 i marts sidste år svarede 68 procent af de adspurgte, at de trækker sig fra debatten på sociale medier, fordi tonen er for hård.

- Vi tænker, at Facebook-grupper er vores tids medborgerhuse. Hvis tonen er for hård til, at man ikke har lyst til at være der, så er det jo med til at undergrave det, der skaber sammenhængskraft i vores samfund, siger han.

