Første kommuner ophæver afbrændingsforbud

Trekantsområdets Brandvæsen ophæver afbrændingsforbuddet, der har været i kraft i siden juli. Flere vil følge.

Trekantsområdets Brandvæsen, der dækker seks kommuner i Jylland, ophæver som det første det afbrændingsforbud, der har været i kraft siden juli, skriver TV SYD.

En knastør sommer, der siden maj bød på høj sol og meget lidt nedbør, har givet afbrændingsforbud i hele landet. Hele landet har været dækket siden 4. juli.

Men weekendens regn får nu de første kommuner til at ophæve forbuddet.

- Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold - herunder tørkeindekset - ophæves afbrændingsforbuddet nu, oplyser beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen, til TV SYD.

MidtVest Brand og Redning, der blandt andet dækker Herning, oplyser samtidigt, at man regner med at ophæve afbrændingsforbuddet i sit område klokken 17.

- Vi opfordrer fortsat til yderste forsigtighed og omtanke med brugen af åben ild, skriver MidtVest Brand og Redning.

Danske Beredskaber opfordrer til, at borgerne holder sig opdaterede og ikke forudsætter, at afbrændingsforbuddet er ophævet i ens kommune, bare fordi det har regnet meget i weekenden.

- Det kan selvfølgeligt virke forunderligt, at der er afbrændingsforbud der, hvor man er, hvis man har stået tre dage i silende regn.

- Men det kommer an på, hvor meget der falder og hvor hurtigt. Det kan tage tid, inden vanddepoterne under jorden er fyldt op, så planterne kan få noget væske, siger sekretariatschef hos Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

Det har været en meget atypisk sommer, og Bjarne Nigaard glæder sig over, at man nu så småt kan ophæve forbuddene rundt omkring i landet.

- Vi kan ikke lide at gribe ind i folks muligheder for at grille og have en hyggelig sommer. Men i år har været ekstraordinær, så det har desværre været nødvendigt, siger Bjarne Nigaard.

/ritzau/