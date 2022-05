Første kvinde dømt efter ny samtykkelov: Voldtog bekendt, mens han var påvirket af stoffer

En kvindes overgreb på en påvirket mand endte tirsdag i Holstebro med en dom på et år og to måneders fængsel.

En 31-årig kvinde fra Thy dømmes for voldtægt af en hjælpeløs mandlig bekendt, mens hendes mand frifindes for at have filmet det.

I Retten i Holstebro tirsdag blev sagen nævnt som første sag mod en kvinde for voldtægt efter de nye regler om samtykke.

Ifølge anklageren havde kvinden oralsex og samleje med en mandlig logerende, som var så skæv af stoffer, at han var helt ude af stand til at sige fra.

Manden boede hos kvinden og hendes mand, fordi han var ude i problemer og stofmisbrug, og de forsøgte efter eget udsagn at hjælpe ham.

Ifølge kvindens forklaring havde hun og den logerende haft sex nogle gange med hinanden uden hendes mands vidende.

Derfor mente hun også, at gæsten var helt med på det, da hun havde samleje med ham, og det blev filmet.

- Han ville gerne have videoen at hygge sig med selv, forklarede kvinden i retten.

På en video, som blev optaget under akten, kunne retten ifølge dommeren imidlertid se, at manden var ude af stand til at modsætte sig, og at kvinden ikke sikrer sig samtykke til sex.

Derfor fandt en enig domsmandsret også kvinden skyldig og idømte hende et år og to måneders fængsel.

Kvindens advokat ankede på stedet afgørelsen til Vestre Landsret.

Kvindens 32-årige mand stod ifølge anklageren til samme straf. Men her valgte retten at frifinde, fordi det ikke fandtes entydigt bevist, at det var ham, som havde filmet videoen.

Årsagen var blandt andet mange hukommelsessvigt hos både den forurettede og de to tiltalte.

Det skyldes blandt andet et hårdt miljø med stoffer og krænkelser fra barndommen, der har trukket dybe spor ind i voksenlivet.

De to tiltalte har været gift i 15 år. De har to børn sammen på 9 og 14 år, som er anbragt uden for hjemmet.

Ud over et liv med sygdom og misbrug har parret også sammen solgt seksuelle ydelser og nogle gange lavet videoer via hjemmesiden Annoncelight med escort-, massage- og sexannoncer.

- Vi var på det i mange år. Det var bedre end så mange andre ting at tjene penge på, sagde den 31-årige mandlige tiltalte i retten.

