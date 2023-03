Første Leopard 1-kampvogne klar til Ukraine i maj

De første af omkring 100 Leopard 1-kampvogne fra Danmark, Tyskland og Holland bliver klar til brug i Ukraine i starten af maj.

Det oplyser fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

I første omgang skal kampvognene bruges til træningsmissioner med ukrainere om bord.

Fredag besøgte den fungerende forsvarsminister Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Det er den virksomhed, der er i gang med at gøre kampvognene klar.

På besøget fik han selv mulighed for at se kampvognene.

- Det tyske firma gør det så hurtigt, som det kan, siger han.

- Vi kommer til at se, at denne levering kommer til at strække sig over en del måneder og først vil være endeligt afsluttet, når vi kommer et godt stykke hen i efteråret.

Det vigtigste er ifølge ministeren, at kampvognene virker og kan betjenes, når de ankommer til Ukraine og skal indgå i kamp.

Derfor ankommer ikke alle Leopard 1-kampvognene til Ukraine på én gang.

- Vi kan forvente, at vi kan levere mellem 80 og 90 kampvogne i løbet af 2023. De vil blive leveret kontinuerligt, fordi de skal indgå i træningsaktiviteter med de ukrainske soldater, siger Troels Lund Poulsen.

- Derfor kommer vi til at se, at de vil blive leveret i en lang række delmængder fra omkring starten af maj og resten af året.

I starten af februar meddelte regeringen, at der var blevet indgået et samarbejde med Tyskland og Holland om istandsættelse og donation af mindst 100 Leopard 1-kampvogne til Ukraine.

Leopard 1-kampvognene har stået opmagasineret, efter at de blev udfaset og erstattet af en nyere model.

/ritzau/