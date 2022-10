Første leveringer af coronapille ankommer til Danmark næste uge

Borgere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb kan kontakte egen læge om coronapille ifølge sundhed.dk.

De første leveringer af en tabletbehandling mod coronavirus med lægemidlet Paxlovid ventes at ankomme til Danmark i næste uge.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at man fra nu kan kontakte sin læge for at få vurderet, om man kan få den nye tabletbehandling. Det skriver sundhed.dk fredag.

Pillen er målrettet voksne, der er konstateret smittet med corona og er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

- Paxlovid er en ny tabletbehandling mod covid-19, som Sundhedsstyrelsen forventer kan reducere risikoen for et alvorligt forløb, indlæggelse og død hos personer i øget risiko, skriver Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelsen.

Leveringerne af coronapillen kommer til Danmark, efter at der er indgået en aftale med medicinalvirksomheden Pzifer.

Aftalen omhandler 40.000 tabletbehandlinger, som Danmark har købt.

Folketinget har tidligere besluttet at indkøbe pillen til behandling af corona.

Forventningen var dog først, at behandlingen skulle købes gennem en fælleseuropæisk aftale. Men nu er Danmark gået egne veje.

Epidemiolog Lone Simonsen fra Roskilde Universitet (RUC) har tidligere over for Ritzau betegnet midlet som "en game changer", som kan forebygge alvorlig sygdom som følge af covid-19.

Sundhedsministeriet har desuden tidligere oplyst i en pressemeddelelse, at Paxlovid har "vist meget lovende resultater i de kliniske studier".

- Sammen med vaccination og test på plejehjem bliver Paxlovid et vigtigt ekstra skjold mod alvorlig covid-19-sygdom i efteråret og vinteren, skrev ministeriet i juni.

Behandlingen skal tages i fem dage og gives, mens man stadig har milde symptomer.

Det er mest optimalt, hvis behandlingen give, inden for fem dage efter at man er testet positiv for coronavirus. Så får pillen den bedste effekt.

Præparatet har dog bivirkninger. Derfor skal det gives på recept, oplyste Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i juni til Ritzau.

Det er op til Sundhedsstyrelsen at udarbejde sundhedsfaglige retningslinjer for brugen af coronapillen.

/ritzau/